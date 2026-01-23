Specializzandi da tutta Italia a Pisa per il primo campus di chirurgia toracica

Si è concluso a Pisa, presso l’ospedale di Cisanello, il primo campus di chirurgia toracica, svoltosi dal 19 al 21 gennaio. L’evento ha visto la partecipazione di specializzandi provenienti da tutta Italia, accompagnati da una faculty di esperti locali e nazionali. Un’occasione di confronto e formazione rivolta a professionisti in formazione, che ha sottolineato l’impegno della comunità medica italiana nel settore.

Si è concluso con grande partecipazione il primo campus di chirurgia toracica tenuto a Pisa, in Aoup, all'ospedale di Cisanello, dal 19 al 21 gennaio; con specializzandi provenienti da tutte le scuole di specializzazione italiane e una faculty locale e nazionale di alto profilo.Marco Lucchi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Ospedale Moscati, corso di chirurgia toracica robotica Leggi anche: Concorso per il nuovo primario di Chirurgia toracica, il direttore dell’Asst Lecco: ''Tutto in regola'' La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. L’articolo racconta la protesta degli specializzandi che denunciano di essere impiegati in sala operatoria e in reparto senza la presenza di un tutor, con carichi di lavoro e responsabilità che vanno oltre quanto previsto dalle regole. L’associazione dei giovani - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.