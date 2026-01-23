Specializzandi da tutta Italia a Pisa per il primo campus di chirurgia toracica

Si è concluso a Pisa, presso l’ospedale di Cisanello, il primo campus di chirurgia toracica, svoltosi dal 19 al 21 gennaio. L’evento ha visto la partecipazione di specializzandi provenienti da tutta Italia, accompagnati da una faculty di esperti locali e nazionali. Un’occasione di confronto e formazione rivolta a professionisti in formazione, che ha sottolineato l’impegno della comunità medica italiana nel settore.

