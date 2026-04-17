Speciale – La svolta buona

L’Iran ha comunicato ufficialmente la riapertura dello stretto di Hormuz, chiuso da settimane. Nel frattempo, in Libano è stato firmato un accordo di cessate il fuoco tra le parti coinvolte nel conflitto. Sono stati evidenziati miglioramenti nelle relazioni tra i diversi attori, con decisioni che si riflettono su questioni strategiche di rilevanza regionale. Le notizie arrivano mentre si attendono sviluppi su altre tensioni in Medio Oriente.

L’Iran ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz, e il cessate il fuoco in Libano sta reggendo. Donald Trump manda segnali incoraggianti, ma mai fidarsi del tutto. E poi: come funziona il blocco navale americano e una storia di satelliti cinesi Come è stato possibile che Orbán abbia perso le elezioni? E soprattutto: cosa farà adesso il nuovo leader del paese, Péter Magyar? Dopo il fallimento dei negoziati ora Trump vuole bloccare il petrolio iraniano: nell'immediato, peggiorerà la crisi energetica Gli attacchi di Israele contro il Libano mettono a rischio il cessate il fuoco, e poi: quali sono le posizioni in vista delle trattative di Islamabad O almeno puntare a un finale pieno di vantaggi insperati.🔗 Leggi su Ilpost.it

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