La volta buona accorciata per lo speciale Referendum | cosa cambia oggi su Rai1

Da tvzap.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di Rai1, Caterina Balivo continua a essere un volto centrale del daytime grazie a La volta buona, programma che alterna intrattenimento, attualità e testimonianze personali. La trasmissione, nel tempo, ha consolidato una collocazione stabile e riconoscibile, diventando un appuntamento fisso per una parte significativa del pubblico. Nelle ultime settimane, Caterina Balivo ha inoltre alimentato l’attenzione attorno alla trasmissione attraverso racconti personali legati a passaggi importanti del proprio percorso televisivo, inclusi ricordi connessi all’esperienza a Miss Italia. Interventi di questo tipo hanno contribuito a rafforzare la dimensione narrativa del programma e a rendere più immediato il rapporto con i telespettatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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