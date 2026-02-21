La Volta Buona speciale Festival | ospiti e collegamenti dall’Ariston

Nella giornata di ieri, il Volta Buona speciale Festival ha portato l’attenzione nel centro di Sanremo, coinvolgendo pubblico e appassionati. La trasmissione, trasmessa su Rai1, ha collegato gli studi con l’Ariston, dove si svolge il festival. Ospiti e collegamenti in diretta hanno arricchito il pomeriggio, creando un ponte tra il palco e la città. La manifestazione si conferma un evento che anima tutta la settimana, anche al di fuori delle serate ufficiali.

Sanremo non vive solo sul palco dell'Ariston. Anche il pomeriggio di Rai1 si trasferisce nella città dei fiori con una settimana interamente dedicata al Festival. "La Volta Buona" in diretta da Sanremo. Il programma condotto da Caterina Balivo cambia scenario e si sposta in Liguria per seguire da vicino il 76° Festival della Canzone Italiana. Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 14, con un appuntamento straordinario sabato 28 febbraio alle 15, "La Volta Buona" andrà in onda in diretta su Rai 1 dalla città di Sanremo. La programmazione speciale è realizzata in collaborazione con SIAE e promette di raccontare il Festival da un punto di vista privilegiato.