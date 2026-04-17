L’Europa si posiziona al terzo posto nella classifica mondiale della New space economy, dietro a Cina e Stati Uniti. La distanza tra l’Europa e i due paesi è significativa, con quella con la Cina che risulta particolarmente ampia, mentre con gli Stati Uniti il divario è ancora più marcato. Questi dati evidenziano una posizione di svantaggio rispetto ai principali attori nel settore spaziale emergente.

Nella gara della New space economy, l’Europa è medaglia di bronzo. Ma la distanza dagli altri gradini del podio è tanta e, se il distacco con la Cina è preoccupante, quello con gli Usa rasenta l’imbarazzante. A fotografare questa condizione è un paper dell’European centre for international political economy (Ecipe), che ha sistematizzato più dati attraverso un dataset costruito su fonti aperte e che traccia i principali attori globali del settore, dalle startup alle grandi corporation. Il verdetto è netto, il declino relativo dell’Europa non è accidentale, ma strutturale e direttamente riconducibile a tre fattori: un deficit cronico di accesso ai capitali, una spesa pubblica insufficiente e frammentata, e una politica industriale incapace di fare leva sui privati.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Spazio, l’Europa è medaglia di bronzo dietro a Cina e Usa. E non di poco

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