Olimpiadi slittino | bronzo Italia dietro Germania e Austria altra medaglia azzurra

L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Pechino, questa volta nel settore dello slittino. La squadra azzurra si ferma al bronzo, dietro Germania e Austria. La Germania si prende l’oro nella staffetta mista, confermando di essere la nazione più forte in questa disciplina. Gli atleti italiani hanno dato il massimo, ma alla fine hanno dovuto accontentarsi del terzo posto.

La Germania vince l’oro nella staffetta mista di slittino, confermandosi potenza assoluta della disciplina. Sul podio salgono anche l’ Austria, argento, e soprattutto l’ Italia, che conquista una splendida medaglia di bronzo, la quarta complessiva nello slittino in questa rassegna. La gara si era aperta con la Romania, prima delle nove nazioni al via. Dopo le prime discese era stata la Cina a portarsi momentaneamente in testa con il tempo di 34.842, davanti a Polonia e Romania, in una classifica destinata però a cambiare rapidamente. L’ Ucraina aveva poi scalzato la Cina dal primo posto provvisorio, dedicando il primato momentaneo al connazionale Heraskevych, squalificato dal Cio per il cosiddetto “casco della memoria”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano Cortina 2026.

L’Italia conquista una medaglia storica nello slittino.

