Il ministro della difesa, Guido Crosetto, ha detto che l’industria della difesa italiana è cara e lenta. Secondo lui, bisogna cambiare passo per rendere più efficiente il settore. Non sono parole di teoria, ma una risposta concreta alle difficoltà di questo comparto. Crosetto ha già annunciato che ci saranno interventi per accelerare i processi e ridurre i costi. La sfida è grande: il governo vuole rinnovare le forze armate senza perdere tempo.

«La difesa italiana ha uno dei livelli tecnologici più elevati al mondo. Ma ha tutti i difetti di tutte le industrie della difesa del mondo», ha sottolineato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto giovedì 29 gennaio a Roma, a Palazzo Sciarra Colonna, alla prima edizione del “Forum Difesa”, l’iniziativa promossa da Bruno Vespa e Comin & Partners in collaborazione con l’Istituto Affari Internazionali (IAI). «È cara, è lenta – ha spiegato Crosetto -. È abituata a costruire, a lavorare per un’Italia, per le Forze Armate che potevano programmare a lunghissimo tempo, che non avevano fretta di ricevere mezzi, e se anche li ricevevano un anno dopo alla fine cambiava poco, mentre adesso ci scontriamo con la necessità di avere i pezzi in tempo, di avere pezzi che costano sempre meno, che siano sempre tecnologicamente più avanzati». 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto: “L’industria della difesa italiana è cara e lenta”

Approfondimenti su Crosetto Industria

A Roma si tiene un convegno sulla difesa e la sicurezza, con un’attenzione particolare ai domini emergenti come spazio e subacquea.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crosetto Industria

Argomenti discussi: Industria difesa, Crosetto: È cara, lenta. Prima vedevano i soldi, e poi davano il cammello. Ora serve cambio culturale; Difesa europea, parla il ministro Crosetto: l’Italia sia di esempio per gli alleati; Deepfake vocali: il caso Crosetto svela la nuova frontiera del cyber-crimine in Italia; Perché Crosetto punzecchia Regno Unito e Giappone sul dossier Gcap.

Industria difesa, Crosetto: «È cara, lenta. Prima vedevano i soldi, e poi davano il cammello. Ora serve cambio culturale»Convegno a Roma sul tema della difesa e della sicurezza in un mondo instabile. Focus sui domini emergenti, tra spazio e subacquea ... msn.com

Riforma della Difesa, Crosetto promette il testo entro marzo. Riserva di 10 mila volontari per guerre, calamità e crisiIn una lettera inviata alle Commissioni parlamentari, il ministro della Difesa annuncia che il testo del disegno di legge, a cui stanno lavorando direttamente le Forze Armate. Sarà sottoposto all’esam ... milanofinanza.it

Il 2026 sarà l’anno delle riforme europee, un’occasione da non perdere per rendere l’Europa più ambiziosa e capace di difendere la propria industria. Con il Ministro delegato per l’Industria della Francia, Sébastien #Martin abbiamo convenuto che, ora più che - facebook.com facebook