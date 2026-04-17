Durante una visita scolastica al Pantheon, una ragazza di 16 anni proveniente da Reggio Emilia è stata colpita da detriti caduti da un’impalcatura di un cantiere nelle vicinanze. L’incidente ha causato paura tra gli studenti e i presenti, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Una gita scolastica nel cuore di Roma si è trasformata in un momento di forte spavento quando una sedicenne, originaria di Reggio Emilia, è stata colpita da detriti caduti da un’impalcatura. L’incidente è avvenuto nelle immediate vicinanze del Pantheon, dove i lavori di restauro presso la chiesa di Sant’Ignazio hanno causato il distacco di componenti metalliche che sono finite addosso alla giovane. Dinamica del cedimento strutturale vicino a Piazza della Rotonda. Il movimento improvviso dei materiali è stato causato da alcune lastre in ferro appartenenti al ponteggio montato sulla facciata dell’edificio religioso, attualmente oggetto di ristrutturazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spavento al Pantheon: detriti da un cantiere colpiscono una 16enne

Notizie correlate

Esplosione a Dubai durante l’attacco iraniano: droni intercettati, detriti colpiscono una torreCosa è successo a Dubai durante l’attacco con droni e missili? Una forte esplosione ha scosso Dubai nel tardo pomeriggio di sabato 7 marzo,...

Leggi anche: Guerra Iran, c'è una vittima a Dubai: detriti di un missile intercettato colpiscono un edificio e un'auto