Guerra Iran c' è una vittima a Dubai | detriti di un missile intercettato colpiscono un edificio e un' auto

A Dubai, un edificio e un'auto sono stati colpiti da detriti di un missile intercettato nel Golfo, causando una vittima. L'incidente si è verificato durante un allarme antimissile che ha coinvolto la Marina locale. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e hanno confermato la presenza di danni materiali nell'area interessata. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto al momento.

Continua a suonare l’allarme antimissile nei paesi del Golfo. A Dubai è stato intercettato un missile, ma i detriti sono finiti contro un’auto e una persona ha perso la vita. Si tratterebbe di un cittadino asiatico. È stato colpito anche un edificio residenziale, piuttosto noto perché tra i grattacieli più alti della zona Marina. Al momento l’edificio è stato evacuato per ragioni di sicurezza, perché ci sono danni alla struttura. Intercettati missili nella zona Marina Nella giornata di sabato 7 marzo sono stati intercettati diversi missili iraniani in alcune zone densamente popolate di Dubai. Come per esempio la zona della Marina di Dubai, presa di mira da “proiettili” che avrebbero danneggiato un grattacielo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Iran, frammenti di missile colpiscono un grattacielo di Dubai e una vettura: un mortoI due episodi si sono registrati in momenti diversi e sono entrambi legati all'intercettazione di oggetti aerei lanciati dall'Iran

