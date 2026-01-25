Spari nella notte contro la saracinesca di un istituto finanziario | si indaga

Nella notte tra domenica 25 e oggi, si è verificato un episodio di intimidazione ai danni di un istituto finanziario a Oria. I carabinieri stanno conducendo indagini per identificare i responsabili di un colpo di arma da fuoco sulla saracinesca dell’azienda, che si apprestava ad aprire le sue attività. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire la dinamica e motivazioni di questo episodio.

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria, al comando del maresciallo Angelo Libardi, sono al lavoro per individuare i responsabili di un atto intimidatorio nei confronti di una Srl, che opera nel settore finanziario, di prossima apertura: attorno alla mezzanotte tra ieri e oggi, domenica 25.

