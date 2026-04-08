La Domotek Volley si prepara a giocare una partita cruciale contro Reggio Emilia, valida per la promozione in serie A2. L'incontro si terrà domenica alle 18 al PalaCalafiore. La squadra cerca di ottenere una vittoria per conquistare il salto di categoria, mentre gli avversari puntano a confermare la loro posizione in classifica. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa stagione.

La Domotek Volley affronta una sfida decisiva per il salto di categoria contro la Conad Reggio Emilia, con un appuntamento fissato per domenica alle 18 presso il PalaCalafiore. Dopo la sconfitta per 3-0 in Gara 3, gli amaranto giocano un match dentro o fuori che determinerà l’accesso in A2 o la fine del sogno promozione. L’incontro precedente, disputato al PalaBigi di Reggio Emilia, ha i locali imporsi con un punteggio netto, nonostante un inizio molto più equilibrato. Antonio Polimeni, allenatore della squadra calabrese, ha evidenziato come nei primi due set il gruppo sia stato estremamente competitivo, sfiorando il successo in diverse occasioni decisive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domotek Volley: tutto o nulla per l’A2 contro Reggio Emilia

Serie A3, scendono in campo le regine Domotek e Volley Tricolore Reggio EmiliaGli amaranto di Mister Polimeni suonano la carica facendo leva sul proprio pubblico.

Reggio in gioco: Domotek sfida Tricolore per la Serie A2Il PalaCalafiore di Reggio Calabria si prepara ad accogliere una sfida decisiva tra la Domotek Volley e la Volley Tricolore Reggio Emilia.

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