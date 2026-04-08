Reggio Emilia contro Kanye | Le sue idee non gradite Ma il concerto è confermato

A pochi giorni dal concerto di un artista internazionale in città, si sono sollevate polemiche legate alle sue idee e dichiarazioni pubbliche. La città ha risposto con un comunicato ufficiale, ribadendo che i valori locali sono immutabili e non negoziabili. Nonostante le tensioni, l’evento musicale è stato confermato e si svolgerà come programmato, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Reggio Emilia, 8 aprile 2026 – "Reggio Emilia non è una città neutrale e i nostri valori non si negoziano". Con una nota ufficiale, il sindaco Marco Massari interviene duramente sull’"affaire Kanye West", il rapper americano atteso alla RCF Arena il 18 luglio. A riaccendere il dibattito è stata la decisione del Regno Unito di negare il visto all’artista per motivi di ordine pubblico. Una mossa che ha spinto l’amministrazione reggiana a ribadire una "distanza netta" da ogni ideologia antisemita evocata dal cantante, definendola incompatibile con l’identità di una città Medaglia d’Oro per la Resistenza. Concerto confermato. Tuttavia gli organizzatori tirano dritto e confermano che il concerto ci sarà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia contro Kanye: “Le sue idee non gradite”. Ma il concerto è confermato Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in ItaliaNon si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio. Leggi anche: Polemiche su Kanye West antisemita, gli organizzatori confermano il concerto a Reggio Emilia Temi più discussi: Kanye West a Reggio Emilia, polemiche sul concerto del 18 luglio alla Rcf Arena; Kanye West a Reggio Emilia, Adelmo Cervi e l’Anpi: Chi gira con le svastiche non deve esibirsi; Kanye West, il Regno Unito gli nega il visto. Infuria di nuovo la polemica: Meglio cancellare il concerto di Reggio Emilia; Antisemita: Kanye West respinto da Londra. Polemiche su Reggio Emilia. Reggio Emilia contro Kanye: Le sue idee non gradite. Ma il concerto è confermatoIl rapper dopo le accuse di nazismo e antisemitismo sarà alla RCF Arena il 18 luglio. Sono già stati venduti 68mila biglietti. Gli organizzatori: la musica deve unire ... ilrestodelcarlino.it Kanye West a Reggio Emilia: le ultimeMa il concerto di Kanye West alla Rcf Arena di Reggio Emilia del 18 luglio si farà o no? È la domanda che si fanno da ore i 68 mila fan - italiani e non solo - che hanno acquistato i biglietti per lo ... rockol.it Kanye West ci sarà e il suo concerto previsto il 18 luglio alla RCF Arena di Campovolo è confermato, nonostante gli appelli dell’Anpi di Reggio Emilia fino a... - facebook.com facebook Kanye West, confermato il concerto a Reggio Emilia. “Ma si scusi per le frasi antisemite” x.com