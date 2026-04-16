Spari ad Aprilia le prime ipotesi investigative | un unico bersaglio

Da latinatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di mercoledì ad Aprilia si sono verificati due attentati in diverse zone della città, entrambi con spari. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prime ipotesi investigative e si concentrano sull’eventualità di un unico bersaglio coinvolto in entrambi gli episodi. Al momento, nessuna persona è stata arrestata o identificata ufficialmente. Le autorità stanno svolgendo approfondimenti per chiarire i motivi e le circostanze degli attentati.

Potrebbe esserci un unico obiettivo dietro i due attentati consumati nella notte di mercoledì ad Aprilia in due diverse zone della città. La ricostruzione: i colpi esplosi in via dei Lauri e via LussemburgoSecondo la ricostruzione, in via dei Lauri potrebbero essere stati esplosi i primi colpi di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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