Spari ad Aprilia le prime ipotesi investigative | un unico bersaglio

Nella notte di mercoledì ad Aprilia si sono verificati due attentati in diverse zone della città, entrambi con spari. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prime ipotesi investigative e si concentrano sull’eventualità di un unico bersaglio coinvolto in entrambi gli episodi. Al momento, nessuna persona è stata arrestata o identificata ufficialmente. Le autorità stanno svolgendo approfondimenti per chiarire i motivi e le circostanze degli attentati.

Potrebbe esserci un unico obiettivo dietro i due attentati consumati nella notte di mercoledì ad Aprilia in due diverse zone della città. La ricostruzione: i colpi esplosi in via dei Lauri e via LussemburgoSecondo la ricostruzione, in via dei Lauri potrebbero essere stati esplosi i primi colpi di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spari nella notte ad Aprilia. Trovati quattro proiettili Aprilia domina le prime libere in Thailandia con Bezzecchi in testaUn avvio di stagione segnato da segnali incoraggianti per Aprilia RS-GP nel contesto della prima giornata di prove al Chang International Circuit,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Aprilia, nuovi spari nella notte: colpi anche in via dei Lauri dopo via Lussemburgo; Paura nella notte ad Aprilia: si spara ancora in città; Aprilia, doppia intimidazione nella notte: spari contro un portone e un bar; Colpi di pistola nella notte ad Aprilia, nel mirino un bar e un condominio. Spari ad Aprilia, si indaga su un possibile collegamentoAncora colpi di arma da fuoco, ancora paura tra i residenti. Aprilia si è svegliata sotto shock dopo una notte segnata da due distinti episodi a colpi ... h24notizie.com Spari ad Aprilia: due attentati, un solo obiettivoA collegare i due episodi: il calibro dell’arma e la parentela tra gestori dell’attività e un residente della zona 167 ... latinaoggi.eu Cerignola, spari contro un 57enne nel quartiere Torricelli E’ mistero a Cerignola, dove ieri sera un uomo di 57 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba. Il fatto, per quelle che sono le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto a seguito di un litigio nel qu - facebook.com facebook Prima il litigio per questioni economiche, poi gli spari: uomo 'gambizzato' a Cerignola x.com