Sparatoria Napoli 33enne ferito da 5 colpi di pistola alla schiena a Marianella tentava di scappare ad una rapina

Nella notte a Napoli, un uomo di 33 anni è stato ferito da cinque colpi di pistola alla schiena durante un tentativo di fuga dopo una rapina a Marianella. L’uomo, che aveva precedenti, è stato colpito mentre cercava di scappare e ora si trova ricoverato in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e fare chiarezza sulla dinamica dell’evento.

Napoli, Marianella, 33enne tenta di sfuggire a rapina, gli sparano 5 colpi di pistola alla schiena. Il racconto del ferito Ai sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è arrivato nel cuore della notte, ha riferito di aver subito un tentativo di rapina mentre camminava nella zona cosiddetta della Marianella, nell'area a nord del capoluogo, tra il quartiere collinare dei Colli Aminei e PiscinolaChiaiano. 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da proiettili al braccio sinistro, alle gambe e alla schiena, nella parte bassa. Non è in pericolo di vita ma resta in osservazione: dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione delle pallottole che non pare abbiano leso organi vitali.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sparatoria Napoli, 33enne ferito da 5 colpi di pistola alla schiena a Marianella, tentava di scappare ad una rapina Notizie correlate Napoli, Marianella, 33enne tenta di sfuggire a rapina, gli sparano 5 colpi di pistola alla schienaNapoli, Marianella, 33enne tenta di sfuggire a rapina, gli sparano 5 colpi di pistola alla schiena. Napoli, 33enne ferito da cinque colpi di pistola: “Mi hanno ferito in un tentativo di rapina”Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito da cinque colpi di pistola nella notte a Napoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Agguato a Secondigliano, spari tra la gente: ferito 44enne; Cinque colpi di pistola per una rapina: il raid in strada; Napoli, ferito con 5 colpi di pistola il nipote del boss Lo Russo: Volevano rapinarmi; Napoli, Marianella, 33enne tenta di sfuggire a rapina, gli sparano 5 colpi di pistola alla schiena. Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistolaSi continua a sparare a Napoli. Questa notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Poco prima un 33enne napoletano già noto alle ... ilmattino.it Sparatoria a Napoli, 28enne ferito a colpi di pistola in un agguato: è graveSparatoria a Napoli, ferito gravemente un 28enne a San Giovanni a Teduccio. Indagini in corso. Altro episodio a Giugliano: colpito un 40enne ... tag24.it Il gip del tribunale dei minorenni di Napoli non ha convalidato il fermo emesso nei confronti del 17enne indagato dai carabinieri di Napoli-Poggioreale per avere preso parte alla sparatoria tra gruppi di ragazzi rivali che ha preceduto l'omicidio di Fabio Ascione facebook Sparatoria in strada a Mugnano di Napoli: 26enne gambizzato in pieno giorno. È accaduto poco dopo mezzogiorno, quando i carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli sono intervenuti a Corso Italia per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Poc x.com