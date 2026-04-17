Spagna si apre a Barcellona la Mobilitazione progressista globale

A Barcellona si è aperta una mobilitazione a livello globale promossa da gruppi progressisti. Alla manifestazione partecipano rappresentanti di diverse nazioni e organizzazioni, con l’obiettivo di sostenere cause legate a diritti sociali e ambientali. Tra i partecipanti, il primo ministro spagnolo e il presidente brasiliano hanno preso parte a incontri e discorsi pubblici. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo cittadini e attivisti di varie età.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva saranno tra i principali leader presenti alla Mobilitazione progressista globale (Gpm), che si svolgerà a Barcellona il 17 e il 18 aprile. L’obiettivo è coordinare gli sforzi per difendere il multilateralismo e contrastare la crescita dell’estrema destra. Sia Sánchez sia Lula sono grandi avversari dell’amministrazione Trump e devono fronteggiare la crescita dell’estrema destra in patria. Nelle scorse settimane Sánchez è anche emerso come uno dei principali critici della guerra in Iran. Saranno presenti a Barcellona anche il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, anche lui ai ferri corti con Trump, e la presidente messicana Claudia Sheinbaum.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Spagna, si apre a Barcellona la Mobilitazione progressista globale Notizie correlate Conte l’escluso: tutto il mondo progressista si riunisce al summit di Barcellona, Schlein invitata, Giuseppi noIl 17-18 aprile la segretaria del Pd, Elly Schlein, volerà a Barcellona dove la Presidente di S&D, Iratxe García Pérez, guiderà una delegazione a... No Kings: a Roma la due giorni di mobilitazione globale contro le guerreCosa: Il festival e corteo nazionale “No Kings”, mobilitazione globale per la pace e i diritti. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il premier spagnolo arriva in Cina. Attesa per la produzione industriale USA; RAInchieste - S3E2 - 1976-77: La Spagna dopo Franco - Video; No pasa nada | La Spagna è molto diversa da come viene raccontata; La Spagna apre le sue porte a mezzo milione di immigrati, mentre i paesi vicini inaspriscono le leggi. Spagna, si apre a Barcellona la Mobilitazione progressista globaleIl primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva saranno tra i principali leader presenti alla Mobilitazione progressista globale (Gpm), che si svolgerà a ... internazionale.it L'ex trequartista segue i ragazzi di Inzaghi anche dalla Spagna e guarda con fiducia alle ultime partite, a partire di quella di domani in casa contro il Cesena facebook La scelta di #Messi, torna in Spagna e si compra una squadra! x.com