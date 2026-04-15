Il 17 e 18 aprile si terrà a Barcellona un summit a cui parteciperà la segretaria del Partito Democratico. La presidente di un importante gruppo parlamentare europeo guiderà una delegazione di leader progressisti provenienti da diversi Paesi. Tra gli invitati figura anche Schlein, mentre un'altra figura di rilievo, molto nota nel panorama politico nazionale, non è stata inclusa nell'elenco dei partecipanti. La partecipazione di Schlein è stata confermata ufficialmente.

Il 17-18 aprile la segretaria del Pd, Elly Schlein, volerà a Barcellona dove la Presidente di S&D, Iratxe García Pérez, guiderà una delegazione a Barcellona per mobilitarsi insieme a leader progressisti globali. Elly Schlein, invitata, sarà della partita. Giuseppe Conte non è stato invitato. Escluso esercitare Bello smacco. Venerdì e sabato la leader dem sarà al Global Progressive Mobilisation, un grande evento organizzato dal premier spagnolo Pedro Sanchez per riunire, per la prima volta, i leader progressisti provenienti da tutto il mondo. Schlein si consola fuori dai confini nazionali visto che il mondo progressista di casa sua stando ai sondaggi, in caso di primarie sceglierebbe quel Giuseppi di cui alla convention non ci sarà traccia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte l’escluso: tutto il mondo progressista si riunisce al summit di Barcellona, Schlein invitata, Giuseppi no

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