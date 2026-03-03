Spaccio furto e ricettazione | straniero pluripregiudicato espulso da Salerno

La Polizia di Stato di Salerno ha recentemente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino georgiano che si trovava nel territorio nazionale in modo irregolare. L'uomo, pluripregiudicato, era coinvolto in attività di spaccio, furto e ricettazione. L'operazione si è conclusa con il suo allontanamento dal paese.

Furto aggravato e ricettazione: arrestata una giovane a Salerno

Sora, furto di piante e arnesi da scasso: denunciato 68enne pluripregiudicato

