Ruba scarpe da donna in un negozio e fugge | denunciato uno straniero a Salerno

La polizia di Salerno ha denunciato un uomo marocchino per aver rubato scarpe da donna in un negozio. L’uomo è stato fermato e identificato nella giornata del 31 gennaio, dopo aver messo a segno il colpo e poi tentato di scappare. Ora si trova in libertà in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Polizia in azione, il 31 gennaio: è stato denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino accusato di furto aggravato, dopo aver messo a segno un colpo presso un noto negozio di abbigliamento. Una commessa dell'esercizio preso di mira, infatti, ha segnalato un giovane che, dopo essersi introdotto nel punto vendita, avrebbe prelevato due paia di scarpe da donna, attraversando poi celermente le barriere anti-taccheggio per guadagnare la fuga. Gli operatori della Squadra Volante, giunti sul posto, si sono messi immediatamente alla ricerca del sospettato che è stato rintracciato poco dopo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

