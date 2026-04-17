La Regione Siciliana ha annunciato uno stanziamento di 54 milioni di euro destinato al progetto di south working, con l’obiettivo di favorire il lavoro stabile senza dover abbandonare l’isola. La misura, valida fino al 2028, mira a promuovere nuove opportunità lavorative e a incentivare il ritorno di professionisti nel territorio. La decisione si inserisce in un piano più ampio di sviluppo regionale e di sostegno alle attività locali.

Si può creare lavoro stabile senza lasciare la propria terra? È la domanda che accompagna la nuova misura varata dalla Regione Siciliana, che sceglie di puntare sul south working con uno stanziamento da 54 milioni di euro fino al 2028. L’obiettivo indicato è sostenere la permanenza dei lavoratori nell’Isola e favorire anche eventuali rientri, attraverso un sistema di incentivi rivolto alle imprese con sede fuori dal territorio regionale. Al centro c’è il lavoro da remoto, sempre più presente nelle dinamiche occupazionali, e la possibilità di coniugare stabilità contrattuale e permanenza sul territorio. Un sostegno economico per assunzioni e stabilizzazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - South working: che cos'è e perché la Sicilia stanzia 54 milioni

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