Sicilia | 54 milioni per il South Working incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e lavoro agile

La Sicilia investe 54 milioni di euro nel progetto “South Working”, con l’obiettivo di trattenere i giovani e rilanciare l’economia. Il piano prevede incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e per il lavoro agile, sperando di attirare professionisti e talenti nelle zone meno sviluppate dell’isola. La regione vuole cambiare rotta e puntare sulla ripresa economica attraverso nuove opportunità di lavoro.

La Sicilia punta sul "South Working": 54 milioni per trattenere i talenti e rilanciare l'economia locale. La Giunta regionale siciliana ha varato un piano di incentivi da 54 milioni di euro per le imprese che assumeranno personale a tempo indeterminato in modalità di lavoro agile. L'obiettivo è contrastare l'esodo di giovani professionisti, valorizzare la forza lavoro locale e modernizzare il mercato del lavoro dell'isola, offrendo un'alternativa concreta alla migrazione verso altre regioni o Paesi. L'iniziativa, che prevede contributi a fondo perduto, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la flessibilità lavorativa e la necessità di rendere la Sicilia più competitiva.

