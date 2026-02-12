Sicilia | 54 milioni per il South Working incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e lavoro agile

Da ameve.eu 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sicilia investe 54 milioni di euro nel progetto “South Working”, con l’obiettivo di trattenere i giovani e rilanciare l’economia. Il piano prevede incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e per il lavoro agile, sperando di attirare professionisti e talenti nelle zone meno sviluppate dell’isola. La regione vuole cambiare rotta e puntare sulla ripresa economica attraverso nuove opportunità di lavoro.

La Sicilia punta sul “South Working”: 54 milioni per trattenere i talenti e rilanciare l’economia locale. La Giunta regionale siciliana ha varato un piano di incentivi da 54 milioni di euro per le imprese che assumeranno personale a tempo indeterminato in modalità di lavoro agile. L’obiettivo è contrastare l’esodo di giovani professionisti, valorizzare la forza lavoro locale e modernizzare il mercato del lavoro dell’isola, offrendo un’alternativa concreta alla migrazione verso altre regioni o Paesi. L’iniziativa, che prevede contributi a fondo perduto, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la flessibilità lavorativa e la necessità di rendere la Sicilia più competitiva.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su South Working

Sicilia, via libera agli incentivi per il lavoro agile: 18 milioni l’anno per nuove assunzioni

La regione Sicilia ha deciso di sostenere il lavoro agile con un investimento di 18 milioni di euro ogni anno per i prossimi tre anni.

La Regione Sicilia promuove il South working: stanziati 54 milioni per il lavoro a distanza

La Regione Sicilia lancia il progetto South working, un’iniziativa da 54 milioni di euro per incentivare il lavoro a distanza.

Ultime notizie su South Working

