Sotto un castello medievale spunta un bunker nucleare dimenticato La scoperta di Scarborough Castle

Durante i lavori di restauro di un castello medievale, sono stati trovati i resti di un bunker nucleare risalente alla Guerra Fredda. Il sito si trova sotto le fondamenta dell’antico maniero, costruito nel XII secolo. La scoperta è stata annunciata da fonti ufficiali, che hanno confermato la presenza di strutture sotterranee non documentate precedentemente. La zona è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori verifiche.

Un castello del XII secolo. E, sotto terra, un pezzo di Guerra Fredda rimasto nascosto per oltre mezzo secolo. È la scoperta fatta dagli archeologi a Scarborough Castle, nel nord-est dell’Inghilterra, dove durante gli scavi è emerso un bunker nucleare costruito negli anni ’60 e poi completamente dimenticato. Il bunker nucleare sotto il castello. Il rifugio era stato realizzato nel 1963 dal Royal Observer Corps, una rete di volontari incaricata di monitorare eventuali esplosioni atomiche nel pieno della tensione tra blocchi. Il bunker faceva parte di un sistema molto più ampio: oltre 1.500 postazioni distribuite in tutto il Regno Unito, progettate per osservare e segnalare gli effetti di un attacco nucleare.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sotto un castello medievale spunta un bunker nucleare dimenticato. La scoperta di Scarborough Castle Notizie correlate Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro(Adnkronos) – Un bunker in cemento armato nascosto sotto al pavimento di un casolare isolato, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. Sotto la sala da ballo di Donald Trump spunta un bunker militare. Polemica sui social dopo l’annuncio: "Come Hitler e il rifugio nascosto dal salone"Un complesso militare "imponente» sotto all’altrettanto enorme salone delle feste, nell’ala est della Casa Bianca, al posto del bunker...