Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale la scoperta a Gioia Tauro

Da webmagazine24.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle campagne della Piana di Gioia Tauro è stato scoperto un bunker in cemento armato nascosto sotto il pavimento di un casolare isolato. All’interno del rifugio sono stati trovati arnesi e un arsenale, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sull’uso. La scoperta è avvenuta durante un’ispezione condotta dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato il materiale rinvenuto e avviato le indagini per chiarire le circostanze.

(Adnkronos) – Un bunker in cemento armato nascosto sotto al pavimento di un casolare isolato, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. A portarlo alla luce sono stati i Carabinieri della Compagnia di Palmi, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Invisibile dall’esterno e dotato di un sistema di aerazione artigianale, custodiva. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Scoperto bunker segreto sotto il pavimento: arsenale nascosto in Calabria

Video Scoperto bunker segreto sotto il pavimento: arsenale nascosto in Calabria ?

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