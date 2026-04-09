Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale la scoperta a Gioia Tauro

Nelle campagne della Piana di Gioia Tauro è stato scoperto un bunker in cemento armato nascosto sotto il pavimento di un casolare isolato. All’interno del rifugio sono stati trovati arnesi e un arsenale, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sull’uso. La scoperta è avvenuta durante un’ispezione condotta dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato il materiale rinvenuto e avviato le indagini per chiarire le circostanze.

(Adnkronos) – Un bunker in cemento armato nascosto sotto al pavimento di un casolare isolato, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. A portarlo alla luce sono stati i Carabinieri della Compagnia di Palmi, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Invisibile dall’esterno e dotato di un sistema di aerazione artigianale, custodiva. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Reggio Calabria, Gdf scopre arsenale nascosto sotto terra nella Piana di Gioia TauroIl Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scoperto, in un’area isolata e di difficile accesso della Piana di Gioia Tauro, un... Arsenale da guerra custodito in un fusto sottoterra, maxi sequestro nella Piana di Gioia TauroUn arsenale pronto a entrare in azione, nascosto sottoterra in una zona impervia della Piana di Gioia Tauro. Scoperto bunker segreto sotto il pavimento: arsenale nascosto in Calabria Temi più discussi: Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro - Video; Sotto il pavimento un bunker blindato: i carabinieri scoprono il nascondiglio segreto a Palmi; Un bunker blindato sotto al pavimento in un casolare isolato nella Piana di Gioia Tauro; Sotto il pavimento un bunker blindato: i Carabinieri scoprono il nascondiglio segreto nelle campagne della Piana di Palmi. Palmi, bunker blindato sotto il pavimento: i carabinieri scoprono nascondiglio segreto – VIDEONel vano sotterraneo c'era un arsenale: armi da fuoco con matricola abrasa e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro. Un arresto ... corrieredellacalabria.it Reggio Calabria, trovato arsenale in un bunker sotto a un casolare: arrestato un uomoA Reggio Calabria, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro, un casolare isolato nascondeva un bunker sotterraneo e celato sotto una botola perfettamente ... lapresse.it Sono 400 i kg di cocaina purissima sequestrati dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. L’intero carico, occultato all’interno di diversi cont x.com Gioia Tauro, assolto un lavoratore del porto accusato di truffa per infortunio https://gazzettadelsud.it/p=2193868 - facebook.com facebook