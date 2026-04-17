Sostenibilità al L' Oréal For The Future Day l' impegno per una bellezza responsabile e inclusiva

Oggi si è tenuto presso l'Università Iulm di Milano il “L'Oréal For The Future Day”, un evento annuale organizzato dall'azienda italiana. L'appuntamento si focalizza sugli impegni aziendali in ambito di sostenibilità ambientale e sociale. La giornata ha coinvolto rappresentanti e partecipanti interessati alle iniziative dell'azienda per promuovere una bellezza responsabile e inclusiva.

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Si è svolta oggi presso l'Università Iulm di Milano la nuova edizione del “L'Oréal For The Future Day”, l'evento annuale di riferimento per L'Oréal Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. La giornata ha riunito collaboratori, media, Ong, istituzioni, clienti, fornitori, partner, studenti e innovatori per fare il punto sui traguardi raggiunti dal Gruppo e tracciare la roadmap verso l'obiettivo Net Zero entro il 2050. Il programma "L'Oréal For The Future", lanciato nel 2020, affronta le sfide planetarie attraverso quattro pilastri fondamentali: clima, natura, circolarità e comunità, con obiettivi basati su criteri scientifici (Science Based Targets) e risultati tangibili.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, al L'Oréal For The Future Day l'impegno per una bellezza responsabile e inclusiva Notizie correlate Leggi anche: Eleganza senza tempo, impegno sociale, bellezza consapevole. A 57 anni, una splendida beauty ambassador è pronta a conquistarci UCID Lombarda: 80 anni di storia, tra impegno sociale, crescita economica e sfide future al convegno UCID.L’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti (UCID) del Gruppo Lombardo celebra un traguardo importante: ottant'anni di attività. Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’AcceleratOR Cohort 2 – L’Oréal; L’impegno di tutti per il futuro che ci meritiamo: L’Oréal For The Future Day 2026; L'Oréal sottoperforma, l'effetto contagio LVMH pesa sul titolo; L’Oréal Italia ottimizza il modello di Search e Digital Intelligence. L'Oréal mette al centro la sostenibilità, obiettivo Net Zero 2050Dalla riduzione della plastica all'energia rinnovabile, la sostenibilità entra sempre più nel cuore delle strategie industriali. (ANSA) ... ansa.it L’Oréal accelera sulla sostenibilità, leva strategica per la crescitaIn collaborazione con L’Oréal Non più solo un impegno, ma una leva strategica per la competitività e la crescita. La sostenibilità si conferma al centro delle politiche industriali, come emerso all’Un ... ansa.it L’Oréal For The Future Day 2026 Un incontro dedicato alle sfide ambientali, sociali ed economiche del presente, con un focus su sostenibilità, innovazione e futuro del beauty. Al centro l’iniziativa L’Oréal For The Future, con obiettivi concreti al 2030 per ridu facebook