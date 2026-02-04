Eleganza senza tempo impegno sociale bellezza consapevole A 57 anni una splendida beauty ambassador è pronta a conquistarci

Christy Turlington torna sotto i riflettori come volto di Lancôme. A 57 anni, la modella americana si presenta più elegante e consapevole che mai, pronta a dimostrare che la bellezza non ha età. La sua presenza nel mondo della cosmetica conferma la sua forza e il suo impegno, lasciando da parte le nostalgie e guardando avanti.

N iente nostalgia: Christy Turlington è il presente (e il futuro) di Lancôme. Elegante, consapevole, senza tempo, la top model, a 57 anni, torna sotto i riflettori della bellezza come Global Ambassador di Lancôme, incarnando una visione di femminilità che va ben oltre l'estetica. Icona delle passerelle anni '80 e attivista impegnata da decenni sui temi della salute materna e dei diritti delle donne, Turlington rappresenta una nuova visione della bellezza, più autentica e matura.

