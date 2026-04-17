Sospeso cantiere edile senza autorizzazioni | lavoro in nero scoperto anche minorenne

A Brindisi, un cantiere edile in un'area rurale è stato scoperto mentre operava senza le autorizzazioni necessarie. Sul sito erano presenti due lavoratori, uno dei quali era minorenne, entrambi impiegati senza contratto e senza regolare documentazione. La scoperta riguarda un’attività di subappalto che si svolgeva in assenza di permessi ufficiali.

BRINDISI - Operavano in subappalto in una zona di campagna senza la necessaria autorizzazione, con due lavoratori completamente in nero su due occupati, tra cui un minorenne. Questo lo scenario scoperto dagli ispettori del lavoro di Brindisi durante una vigilanza ordinaria nel settore.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Lavoro nero, sospesi due ristoranti e un cantiere edileIl bilancio dell’attività di vigilanza effettuata dal personale del contingente Inl Sicilia. "Cantiere edile non sicuro e lavoratore in nero": denunciati due imprenditoriPer mancanza di sicurezza sono stati temporaneamente sospesi i lavori edili al cimitero della città delle Terme. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scavo non protetto: responsabilità dei garanti anche in caso di lavori sospesi; Edilizia, controlli ad Alessandria: sospeso un cantiere per lavoro nero; Cantiere edile sospeso per lavoro nero ad Alessandria: due operai su tre erano irregolari; Senza Piano della Sicurezza e lavoratori in nero: doppia sospensione e multe per oltre 20 mila euro a una ditta. Cantiere edile sospeso per lavoro nero ad Alessandria: due operai su tre erano irregolariALESSANDRIA - Mercoledì il personale ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria, coadiuvato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato ... radiogold.it Alessandria, cantiere sospeso: lavoratori in nero e gravi irregolaritàAlessandria, cantiere sospeso per lavoro nero e violazioni sulla sicurezza: sanzioni oltre 60mila euro. L'intervento dell'Itl ... alessandrianews.ilpiccolo.net Querqui: «Entro maggio nuovo direttore dei lavori e altri professionisti per sbloccare il cantiere sospeso dopo l’inchiesta» facebook