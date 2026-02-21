Cantiere edile non sicuro e lavoratore in nero | denunciati due imprenditori

Un cantiere edile senza le adeguate misure di sicurezza e un lavoratore in nero sono alla base delle denunce contro due imprenditori. Un uomo di 40 anni di Agrigento e un altro di 50 di Cammarata sono stati segnalati alla Procura di Sciacca, dopo controlli che hanno scoperto irregolarità sul sito di lavoro. Durante l’ispezione, sono stati trovati materiali e attrezzature non conformi alle norme di sicurezza. La polizia ha sequestrato alcuni strumenti e avviato le indagini.

Per mancanza di sicurezza sono stati temporaneamente sospesi i lavori edili al cimitero della città delle Terme. Elevate ammende e sanzioni per complessivi 14 mila euro Due imprenditori - un quarantenne di Agrigento e un cinquantenne di Cammarata - denunciati alla Procura di Sciacca. Cantiere edile, quello del cimitero della città delle Terme, temporaneamente sospeso; ammende per complessivi 8 mila euro e sanzioni per 6 mila euro. È questo il bilancio dell'ennesimo tour de force di controlli fatto dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del comando provinciale. Il cantiere edile allestito al cimitero di Sciacca sarebbe stato sospeso per omessa installazione di un quadro elettrico, utilizzo di scale a pioli non a norma e mancata adozione sistemi ritenuta contro pericolo caduta dall’alto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

