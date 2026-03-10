La psicologa Francesca Cardini sulla relazione genitori-figli | Le ferite dell’infanzia riaffiorano inevitabilmente | ciò che il genitore ha vissuto emerge quando affronta momenti di difficoltà

La psicologa Francesca Cardini ha commentato come le esperienze dell’infanzia possano riaffiorare nei momenti di difficoltà, influenzando il rapporto tra genitori e figli. Nel suo nuovo libro, l’autrice presenta quattro regole fondamentali per instaurare un legame più sereno e affettuoso con i bambini. Questa riflessione si concentra sull’importanza di affrontare le emozioni e le dinamiche familiari senza giudizio.

Le quattro punte della bussola La bussola è composta da quattro «punte», o regole, fondamentali: presenza sintonica; regolazione emotiva e contenimento; fermezza; incoraggiamento. Come si traducono, nella pratica? «La presenza sintonica avviene quando si è veramente presenti, mentalmente e emotivamente, nella relazione con i figli. Non basta stare fisicamente con loro: bisogna cogliere ogni segnale, dal pianto allo sguardo, rispondendo in modo empatico. È così che il bambino si sente sicuro mentre inizia a conoscere se stesso», continua Francesca Cardini. «Un aspetto fondamentale fin dai primi mesi, ma che in realtà vale per tutta la vita e in ogni relazione affettiva».