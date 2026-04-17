sorsi d' autore 27 esima edizione

Dal 12 giugno al 5 luglio, quattro Ville Venete — Villa Badoer a Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri a Valdobbiadene, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore e Villa Bassi Rathgeb ad Abano Terme — aprono le porte al pubblico con un ricco calendario di eventi. In programma.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

“Terni Canta d’Autore”: si aprono le iscrizioni per la nuova edizione del contest che celebra i giovani talenti della musica d’autore italianaL’occasione per far emergere il proprio talento, raccontare storie attraverso la musica, confrontarsi tra loro e con addetti ai lavori.

San Valentino, dai messaggi di autore alla "Connection Box": l'edizione speciale di Baci Peruginai celebri cartigli si trasformano gioco conversazionale pensato per riaccendere il dialogo e avvicinare le persone attraverso domande che aprono...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Sorsi d’Autore 2026: quattro Ville Venete tra cultura, vino e grandi ospiti; Villa Badoer apre Sorsi d’autore.

Sorsi d’Autore 2026: ville storiche, grandi nomi e vini d’eccellenza nel cuore del VenetoSorsi d’Autore 2026 torna in Veneto tra ville storiche, incontri con artisti e degustazioni d’eccellenza. Un viaggio tra arte, paesaggio e cultura del vino, capace di raccontare l’anima più autentica ... nordest24.it

Villa Badoer apre Sorsi d’autoreDal 12 giugno al 5 luglio il territorio torna a raccontarsi attraverso l’incontro tra cultura, paesaggio ed eccellenze enogastronomiche con la 27esima edizione di Sorsi d’autore. polesine24.it

TRA VILLE STORICHE E CALICI D’ECCELLENZA: TORNA SORSI D’AUTORE® Dal 12 giugno al 5 luglio, quattro Ville Venete — Villa Badoer a Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri a Valdobbiadene, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore e V facebook

Ti do me stessa, le mie notti insonni, i lunghi sorsi di cielo e stelle Antonia Pozzi Stoccolma #CasaLettori x.com