San Valentino dai messaggi di autore alla Connection Box | l' edizione speciale di Baci Perugina

Per San Valentino 2026, Baci Perugina presenta una novità che va oltre il classico messaggio. L’azienda ha lanciato la

i celebri cartigli si trasformano gioco conversazionale pensato per riaccendere il dialogo e avvicinare le persone attraverso domande che aprono conversazioni autentiche San Valentino 2026 segna un nuovo capitolo nel racconto di Baci Perugina. Un’evoluzione che nasce dal desiderio di andare oltre il messaggio scritto e trasformare il gesto di scartare un Bacio in un’esperienza da vivere insieme. Accanto alle tradizionali citazioni d’autore, che continuano a essere protagoniste in tutte le altre confezioni, per questa edizione speciale il cartiglio diventa promotore di un gioco conversazionale: nasce la Connection Box, pensata per stimolare il dialogo e creare momenti di connessione autentica con l’altro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su San Valentino 2026

In occasione di San Valentino, campania>artecard e Gay-Odin propongono una box speciale che unisce arte e cioccolato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Valentino 2026

Argomenti discussi: Regali San Valentino 2026 per lui: i migliori selezionati per voi; San Valentino: con LEGO l’amore si costruisce insieme; Idee per San Valentino: 25 spunti per sorprendere la dolce metà; Baci Perugina rivoluziona il cartiglio: a San Valentino 2026 nasce la Connection Box.

San Valentino, dai messaggi di autore alla Connection Box: l'edizione speciale di Baci Peruginai celebri cartigli si trasformano gioco conversazionale pensato per riaccendere il dialogo e avvicinare le persone attraverso domande che aprono conversazioni autentiche ... perugiatoday.it

San Valentino, spuntano cuoricini al Distretto Asl del Vomero: «Messaggi per il benessere emotivo»Sulla parete all'ingresso dell'edifico dove sono riuniti i vari ambulatori specialistici del distretto, sono comparsi due cartelli con le scritte: Amore è...scrivi un messaggio ed un secondo ... ilmattino.it

PLUMCAKE CON SORPRESA perfetto per la festa di San Valentino facile e d'effetto !!!! https://blog.giallozafferano.it/cucinoperpassione/plumcake-con-sorpresa/ - facebook.com facebook