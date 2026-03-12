Terni Canta d’Autore | si aprono le iscrizioni per la nuova edizione del contest che celebra i giovani talenti della musica d’autore italiana

Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione di “Terni Canta d’Autore” del 2026, un contest musicale dedicato a giovani cantautori e artisti emergenti. La manifestazione si svolge nella città e mira a offrire una piattaforma per chi desidera condividere la propria musica e confrontarsi con professionisti del settore. La partecipazione è rivolta a chi ha voglia di mettersi in gioco e farsi conoscere.

L'occasione per far emergere il proprio talento, raccontare storie attraverso la musica, confrontarsi tra loro e con addetti ai lavori. Il nostro obiettivo è sostenere e far crescere i giovani talenti, potendo offrire loro da quest'anno strumenti professionali e consigli artistici per valorizzare le loro creazioni. Vogliamo offrire a questi artisti emergenti un percorso che seppur breve, vogliamo credere, li potrà aiutare a crescere e a realizzare i loro sogni musicali. Da quest'anno si aggiunge all'esperienza di palco il valore di un percorso formativo che li potrà aiutare ad avvicinarsi al professionismo e al futuro nella musica d'autore italiana.