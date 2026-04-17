Sorpreso con hashish e un coltello arrestato un ventiduenne

Durante un controllo anti-droga, i carabinieri di Castelfiorentino hanno arrestato un giovane di 22 anni di origini marocchine. Nel corso dell’intervento, sono stati trovati in possesso di hashish e un coltello. L’arresto è avvenuto sul posto, e il ragazzo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche. La dinamica dell'operazione si è svolta senza incidenti.

Un ventiduenne, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castelfiorentino nel corso di un controllo per il contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’operazione è avvenuta nella serata di lunedì 13 aprile in piazza delle Stanze Operaie. L’atteggiamento sospetto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Padova, ventiduenne aggredisce e minaccia la ex con un coltello: arrestatoA Padova un 22enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito l’ex compagna con schiaffi e pugni, minacciandola anche con un... Leggi anche: Edolo, i carabinieri all’istituto Medeghini: studente sorpreso con hashish e coltello a serramanico Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Barano d’Ischia: sorpreso con la droga in casa. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.; Ai domiciliari con 100 grammi di hashish suddivisi in dosi, arrestato 45enne a Bagheria; Rimini, sorpreso con due panetti di hashish in tasca davanti alla stazione: arrestato; Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashish. Castelfiorentino, sorpreso con hashish e coltello in piazza: arrestato 22enneUn giovane di origini marocchine, classe 2004, è stato arrestato dai Carabinieri a Castelfiorentino durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. 055firenze.it Sorpreso mentre spacciava hashish, in possesso anche di cocaina e marijuanaI Carabinieri della Stazione di Buccheri, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un 20en ... siracusaoggi.it La squadra mobile ha sorpreso un uomo mentre caricava un pacco sospetto a bordo di un'auto guidata da una donna. L'ispezione immediata dello scatolone ha rivelato la presenza di sei sacchetti sottovuoto contenenti circa sette chilogrammi di marijuana - facebook.com facebook #Glasner: “Non andremo a #Firenze per difendere il 3-0. Sorpreso che all’andata abbiamo fatto 3 gol a una squadra in salute” x.com