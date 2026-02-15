Padova ventiduenne aggredisce e minaccia la ex con un coltello | arrestato

A Padova, un ragazzo marocchino di 22 anni ha aggredito e minacciato la sua ex con un coltello, per motivi legati a una lite tra i due. La situazione è scoppiata quando l'uomo si è presentato a casa della donna, scatenando la paura e la fuga della vittima. La polizia è intervenuta in fretta e ha arrestato il giovane, avviando anche le pratiche per la revoca del permesso di soggiorno.

A Padova un 22enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito l’ex compagna con schiaffi e pugni, minacciandola anche con un coltello con la scusa di tornare a casa per recuperare alcuni effetti personali. L’uomo, già denunciato in precedenza per episodi simili dalla vittima, è stato fermato dagli agenti e portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna, 48 anni, è stata accompagnata in ospedale e medicata con una prognosi di 20 giorni., L’episodio, reso noto dalla Questura di Padova, risale al pomeriggio di martedì 10 febbraio. Nelle settimane precedenti la donna aveva già denunciato l’ex compagno per fatti analoghi avvenuti nello stesso appartamento, oggetto di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Padova, ventiduenne aggredisce e minaccia la ex con un coltello: arrestato Bergamo, minaccia e aggredisce la madre con un coltello: arrestato 22enne A Bergamo, un 22enne è stato arrestato dopo aver minacciato e aggredito la madre con un coltello durante un episodio di violenza domestica. Aggredisce e ferisce la madre con un coltello e minaccia gli altri parenti in casa: 22enne arrestato Un giovane di 22 anni di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e ferito la madre con un coltello a farfalla, minacciando anche altri familiari in casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Padova, aggredisce la ex a calci e pugni e la minaccia con un coltello: arrestato un 22enneVittima una donna di 48 anni. Per il giovane cittadino marocchino avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno ... rainews.it Aggredisce l'ex a schiaffi e pugni con un coltello in mano, arrestato 22enne marocchinoPADOVA - Ha aggredito l'ex a schiaffi e pugni con un coltello in mano e il 22enne cittadino marocchino è stato arrestatoi. il giovane, con la scusa di tornare a casa ... ilgazzettino.it La ventiduenne Haley Marie Tauber è stata accoltellata nel suo appartamento dal marito che ha poi tentato il suicidio: il candidato governatore sospende la campagna facebook