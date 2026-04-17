Nel torneo ATP 500 di Barcellona, giocato venerdì 17 aprile, Lorenzo Musetti è stato eliminato nei quarti di finale. La sua corsa si è conclusa in questa fase, lasciando il torneo senza la sua partecipazione in semifinale. L’avversario che ha battuto Musetti nei quarti non è stato specificato. La competizione prosegue con altri incontri tra i qualificati.

(Adnkronos) – Sorpresa nell'Atp 500 di Barcellona, oggi venerdì 17 aprile. Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti nel torneo catalano. L'azzurro, numero 9 del mondo e seconda testa di serie, cede al francese Arthur Fils, numero 30 del ranking Atp e 9 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

ATP Barcellona 2026, Arthur Fils sfiderà Musetti nei quarti di finale. Rublev elimina SonegoArchiviata la giornata dedicata agli ottavi di finale della parte bassa dell’ATP 500 di Barcellona.

Barcellona amara per Musetti: fuori ai quarti contro Fils in due setLa partita finisce 6-3 6-4 per il francese che vince per la seconda volta in tre match contro l'azzurro

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sorpresa a Barcellona, Musetti eliminato nei quarti da Fils; Sonego-Rublev, Musetti-Moutet, Atp Barcellona 2026: a che ora e dove vederle in diretta; Musetti torna a sorridere dopo l'infortunio: vince a Barcellona e va agli ottavi. Successo anche per altri tre italiani; ATP Barcellona 2026: risultati e sorprese.

Musetti eliminato in due set a Barcellona: Fils vince e va in semifinaleBARCELLONA - La corsa di Musetti all'Atp 500 di Barcellona si ferma nei quarti di finale. Fils vince in due set (6-3, 6-4) dominando e meritando la qualificazione in semifinale. Lorenzo non è mai rius ... corrieredellosport.it

Musetti perde in due set contro Fils e saluta Barcellona. Francese in semifinale, Lorenzo a rischio top 10Barcellona amara per Lorenzo Musetti che saluta il torneo ai quarti di finale. L'azzurro, numero 9 del mondo, è uscito di scena per mano di Fils che lo ha sconfitto in due set ... ilgazzettino.it

Eddie Brock cancella il suo Tour estivo. A sorpresa, tutte le date previste tra giugno e agosto sono state annullate. La conferma arriva dalle pagine ufficiali di TicketOne, dove gli otto concerti risultano cancellati. Nessuna spiegazione dettagliata nell’immediat - facebook.com facebook

Il numero tre del mondo perde a sorpresa il primo set dopo essere stato in vantaggio 4-1 ma poi recupera chiude il match 5-7, 6-0, 6-2 x.com