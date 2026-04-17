Musetti ha concluso la sua corsa nel torneo di Barcellona ai quarti di finale, sconfittato dal francese in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. La partita si è svolta sulla terra battuta, e il giocatore francese ha ottenuto la vittoria per la seconda volta in tre incontri tra i due. L'italiano ha concluso così il suo percorso nel torneo, senza passare alle semifinali.

Niente da fare per Lorenzo Musetti all’Atp 500 di Barcellona. La seconda testa di serie si è fermata ai quarti, sconfitta dal francese Arthur Fils, numero 9 del seeding e 30 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4. Per il transalpino è il secondo successo in tre confronti diretti con l’azzurro, che chiaramente ancora non è al massimo della forma, visto l'infortunio di inizio anno, ma nonostante la sconfitta ha comunque dato indicazioni positive per Madrid e Roma, due 1000 dove difende la semifinale. Fils è stato nettamente superiore al servizio, dove ha costruito la sua fortuna. Il francese ha infatti chiuso la sfida senza...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barcellona amara per Musetti: fuori ai quarti contro Fils in due set

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