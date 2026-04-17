Barcellona amara per Musetti | fuori ai quarti contro Fils in due set
Musetti ha concluso la sua corsa nel torneo di Barcellona ai quarti di finale, sconfittato dal francese in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. La partita si è svolta sulla terra battuta, e il giocatore francese ha ottenuto la vittoria per la seconda volta in tre incontri tra i due. L'italiano ha concluso così il suo percorso nel torneo, senza passare alle semifinali.
Niente da fare per Lorenzo Musetti all’Atp 500 di Barcellona. La seconda testa di serie si è fermata ai quarti, sconfitta dal francese Arthur Fils, numero 9 del seeding e 30 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4. Per il transalpino è il secondo successo in tre confronti diretti con l’azzurro, che chiaramente ancora non è al massimo della forma, visto l'infortunio di inizio anno, ma nonostante la sconfitta ha comunque dato indicazioni positive per Madrid e Roma, due 1000 dove difende la semifinale. Fils è stato nettamente superiore al servizio, dove ha costruito la sua fortuna. Il francese ha infatti chiuso la sfida senza...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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