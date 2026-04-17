Sopralluogo di La Vardera al deposito Rfi a Unrra interrogazione sul possibile inquinamento da arsenico

Il giornalista ha effettuato un sopralluogo nel deposito Rfi situato a Unrra, dove si sospetta la presenza di materiali contaminati. L'attenzione si concentra sull’eventuale inquinamento da arsenico, che ha portato a un'interrogazione da parte delle autorità regionali. La questione riguarda la possibile diffusione di sostanze pericolose nell’area e le implicazioni legate alla tutela ambientale e alla salute pubblica.

Torna all'attenzione del governo regionale la presenza di materiali contaminati, con particolare riferimento all’arsenico, presso il deposito Rfi a villaggio Unrra. Oggi il parlamentare regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera ha presentato un'interrogazione dopo essere stato in sopralluogo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Il caso della paziente da due anni in attesa di un referto genetico, La Vardera presenta un'interrogazioneIl caso della giovane paziente palermitana in attesa da quasi due anni dell'esito di un test genetico finisce sul tavolo del presidente della Regione... Mandorlo in fiore 2026, costi record per la Sagra: interrogazione urgente di La VarderaSpesa prevista di oltre 800 mila euro, chiesti chiarimenti al governo Schifani sull’utilizzo dei fondi pubblici e sulla trasparenza delle procedure... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Niscemi, opposizione all’attacco di Schifani e Musumeci. Il governatore: Vado avanti con serenità. Allarme arsenico al villaggio Unrra: La Vardera chiede analisi indipendenti e stop ai tirDeposito in zona Sud sotto accusa: dopo il sopralluogo, il deputato regionale ha presentato una richiesta di accesso agli atti. Ecco cos'ha chiesto ... lasicilia.it La Vardera al Villaggio Unrra: interrogazione a Schifani sull’arsenicoCon la candidata sindaca Russo, sopralluogo nel deposito Rfi del leader e deputato. Regione latitante, vogliamo i dati dell'Arpa. Nessun rischio per i cittadini è la risposta di Rfi MESSINA – Que ... tempostretto.it