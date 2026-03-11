Il caso della paziente da due anni in attesa di un referto genetico La Vardera presenta un' interrogazione

Una giovane paziente di Palermo aspetta da quasi due anni il risultato di un test genetico. La questione è stata portata all'attenzione del presidente della Regione e dell'assessore alla Salute tramite un'interrogazione. La richiesta riguarda il ritardo nella consegna del referto e le eventuali implicazioni sulla sua assistenza sanitaria. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ora si attende una risposta.

Il caso della giovane paziente palermitana in attesa da quasi due anni dell'esito di un test genetico finisce sul tavolo del presidente della Regione Renato Schifani e dell'assessore alla Salute Daniela Faraoni. A presentare l'interrogazione è l'onorevole Ismaele La Vardera che chiede al governo.