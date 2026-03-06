Mandorlo in fiore 2026 costi record per la Sagra | interrogazione urgente di La Vardera

Il deputato regionale ha presentato un’interrogazione a risposta orale rivolta al presidente della Regione siciliana e agli assessori competenti. La richiesta riguarda i costi elevati sostenuti per la Sagra del Mandorlo in fiore 2026 e l’utilizzo delle risorse pubbliche destinate all’evento. La Vardera ha chiesto chiarimenti su questa situazione, coinvolgendo le autorità regionali.

Spesa prevista di oltre 800 mila euro, chiesti chiarimenti al governo Schifani sull’utilizzo dei fondi pubblici e sulla trasparenza delle procedure Nel documento, il leader di Controcorrente richiama un articolo pubblicato da “Agrigento Notizie” secondo cui l’edizione 2026 della manifestazione comporta una spesa complessiva di circa 807.779 euro, risultando una delle più costose degli ultimi anni. Il piano finanziario approvato dalla giunta comunale prevede circa 500 mila euro per organizzazione, pubblicità e logistica, 150 mila euro dal fondo per la promozione del territorio, 122 mila euro dall’avanzo vincolato dell’imposta di soggiorno e 40 mila euro dal Libero consorzio comunale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Mandorlo in fiore 2026: sarà la Sagra più costosa degli ultimi anni, ecco a cosa sono destinati i soldiLo stanziamento, per coprire i costi della kermesse, nel 2025 (anno di Capitale italiana della cultura ndr) era stato di 700 mila euro.

Quell'impalcatura strozza la Sagra: scatta il piano d'emergenza per i bus del Mandorlo in fioreIl Mandorlo in Fiore si prepara a invadere le strade di Agrigento, ma quest'anno la festa dovrà fare i conti con un ostacolo imprevisto:...

Aggiornamenti e notizie su Mandorlo in fiore 2026 costi record per....

Temi più discussi: Mandorlo in fiore, ecco l'edizione che intreccia folklore e rievocazione storica: il programma completo; Vetrine fiorite Mandorlo in fiore 2026; Mandorlo in fiore: ecco il programma ufficiale, i gruppi folk e il piano traffico; Droni sulla Valle dei templi e moda in via Atenea: la rivoluzione del Mandorlo in Fiore 2026.

Prima sfilata del Mandorlo in fiore, ecco come il cambio il traffico in cittàTutto pronto per la Sagra del Mandorlo in Fiore. In occasione della prima sfilata che si svolgerà domenica 8 marzo a supporto dei gruppi partecipanti al 23° Festival internazionale I Bambini del ... grandangoloagrigento.it

Al via la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, ecco il programma completoIl 78° Mandorlo in Fiore, insieme al 68° Festival Internazionale del Folklore e al 23° Festival Internazionale I Bambini del Mondo, sarà un connubio, un unico evento capace di accomunare storie e ... grandangoloagrigento.it

Prima sfilata del Mandorlo in fiore, ecco come il cambio il traffico in città Ordinanza sulla circolazione stradale nelle vie e piazze interessate al “78°Mandorlo in Fiore”... - facebook.com facebook