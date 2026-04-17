Nell'edizione 2026 dei Sony World Photography Awards, la vittoria è andata alla serie intitolata “Stories of my Sisters”, realizzata dall'artista messicana Citlali Fabián. Fabián, appartenente alla comunità indigena Yalalteca e residente a Londra, ha ottenuto il riconoscimento con il suo lavoro fotografico. La sua serie ha riscosso successo tra i giudici della competizione internazionale.

S i chiama “Stories of my Sisters” la serie con cui Citlali Fabián, artista della comunità indigena Yalalteca in Messico, attualmente residente a Londra, ha trionfato nell’edizione 2026 dei Sony World Photography Awards. Exposed Torino Photo Festival, una festa della fotografia X Fabián è stata selezionata tra i 10 vincitori del concorso Professional, insieme ai finalisti che si sono classificati al secondo e terzo posto in ciascuna categoria. Nell’arco della serata di premiazioni sono stati decretati anche i vincitori assoluti dei concorsi Open, Student e Youth. Il vincitore del premio Outstanding Contribution to Photography di quest’ anno è andato al fotografo Joel Meyerowitz.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sony World Photography Awards 2026: vincono “le sorelle” di Citlali Fabián

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