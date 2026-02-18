Il sony world photography awards torna a Bari
Il Sony World Photography Awards torna a Bari, portando una selezione di fotografie nello store Foto Diego. L’evento si svolge per il secondo anno consecutivo e celebra la passione per la fotografia locale. La mostra include scatti di diversi autori, scelti tra migliaia di partecipanti da tutto il mondo. La presenza a Bari dimostra l’impegno di Sony nel sostenere gli appassionati e i professionisti italiani. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, attirando visitatori da tutta la regione.
Per il secondo anno consecutivo, il Sony World Photography Awards approda con una selezione nello store Foto Diego di Bari, a riconoscimento del contributo concreto e costante che l’azienda programma per la diffusione e la crescita della cultura fotografica sul territorio. è un traguardo.🔗 Leggi su Baritoday.it
Sony World Photography, c'è un'italiana tra i vincitori della categoria Open: ecco le fotoGiulia Pissagroia ha vinto nella categoria Open ai Sony World Photography, portando a casa il premio con una sua immagine scattata in Norvegia.
