Sony World Photography c' è un' italiana tra i vincitori della categoria Open | ecco le foto

Giulia Pissagroia ha vinto nella categoria Open ai Sony World Photography, portando a casa il premio con una sua immagine scattata in Norvegia. La fotografa italiana ha catturato un momento di vita urbana con la sua foto in bianco e nero, intitolata

La forza dello scatto è nella sua naturalezza: un momento tipico delle foto di viaggio ma che spesso resta celato, a favore dell'espressione «migliore». Così una scena apparentemente ordinaria diventa ritratto di un momento collettivo di emozioni leggere e stupore. Quest'anno alle diverse sezioni del concorso sono state inviate oltre 430mila immagini provenienti da più di duecento Paesi e territori, a conferma della dimensione globale dell'iniziativa. I vincitori delle dieci categorie spaziano dall'ode alle donne iraniane, all'architettura, alla fotografia creativa, dal paesaggio alla street photography, restituendo uno sguardo eterogeneo sul mondo contemporaneo.