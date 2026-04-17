Nella notte a Roma, un ragazzo di 13 anni è precipitato dalla finestra del suo appartamento al secondo piano in via Olona, nel quartiere Coppedè. Dopo il volo nel vuoto, sono iniziati i tentativi di soccorso, ma purtroppo il giovane non è sopravvissuto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La famiglia si è detta sconvolta dall’accaduto.

Un volo nel cuore della notte, poi i tentativi disperati di salvarlo. È morto così un ragazzo di 13 anni, precipitato dalla finestra del suo appartamento al secondo piano in via Olona, nel quartiere Coppedè, a Roma. L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando il corpo del giovane è stato trovato riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza riuscire a strapparlo alla morte. Nell’abitazione gli agenti del commissariato Salario, giunti per i rilievi, hanno trovato un biglietto di addio. Nel messaggio il ragazzo avrebbe scritto di essere stanco della scuola.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono stanco della scuola". Poi il lancio dalla finestra: muore 13enne

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