Un ragazzo di 13 anni è morto a Roma dopo essersi lanciato dalla finestra di casa. Secondo quanto si è appreso, il giovane aveva lasciato un biglietto in cui scriveva di essere stanco della scuola. Successivamente, si è avvicinato alla finestra del secondo piano e si è gettato nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Ha scritto un biglietto poi ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano della palazzina. L’allarme è scattato ieri sera alle 23 al quartiere Coppedè per uno studente di 13 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che nonostante i ripetuti tentativi non sono riusciti a rianimarlo. Il biglietto trovato in casa In casa è stato trovato un biglietto di addio in cui diceva di essere stanco della scuola. Sul caso indaga ora la polizia: una squadra della polizia Scientifica sta eseguendo i rilievi nell’appartamento dove si è consumato il dramma. Gli agenti stanno ascoltando i genitori e i familiari del 13enne per ricostruire il quadro in cui è maturato il drammatico gesto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ragazzo muore a Roma lanciandosi dalla finestra di casa: aveva 13 anni. Ha lasciato un biglietto: «Sono stanco della scuola»

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Roma, ragazzo di 13 anni si lancia dalla finestra di casa e muore: ha lasciato un biglietto. La tragedia nel quartiere CoppedèHa scritto un biglietto poi ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano della palazzina.

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