Meghan Markle e il bullismo online | Sono la persona più bersagliata dagli hater al mondo

Meghan Markle ha condiviso di essere la persona più bersagliata dagli hater online, affermando di ricevere numerosi messaggi di insulti e commenti negativi. La duchessa del Sussex ha rilasciato queste dichiarazioni in un video pubblicato da un quotidiano britannico, durante una visita in Australia, dove ha partecipato come giudice ospite a un episodio di un noto programma televisivo di cucina. La sua presenza in pubblico ha attirato l’attenzione dei media anche sulla questione del cyberbullismo.

In un video diffuso da The Independent, Meghan Markle torna a far parlare di sé con nuove dichiarazioni, mentre si trova in Australia dove ha recentemente fatto un’apparizione come giudice ospite nel programma MasterChef Australia. Questa volta, il suo è un messaggio di speranza per i giovani e una critica ai social media, sui quali sarebbe stata “vittima di bullismo” per anni, diventando così la persona con più hater al mondo. Lo sfogo contro il bullismo online. La Duchessa di Sussex, Meghan Markle, oggi si trovava insieme al marito Harry, Duca di Sussex, presso la Swinburne University of Technology di Melbourne, all’interno di un momento di discussione con alcuni giovani dell’organizzazione australiana per la salute mentale Batyr.🔗 Leggi su Open.online

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