Sondrio | in estate l' intervento di ampliamento del parcheggio del cimitero

A Sondrio, durante l’estate, sarà avviato un intervento di ampliamento del parcheggio del cimitero. Attualmente, il sito può ospitare 200 veicoli, ma con i lavori la capienza aumenterà a 234 posti auto. L’intervento riguarda uno dei parcheggi più frequentati in città, pensato principalmente per le soste di lunga durata. La modifica si inserisce in un progetto volto a migliorare la gestione degli spazi di sosta nel quartiere.

Il parcheggio del cimitero, uno dei più utilizzati in città per la sosta lunga, verrà ampliato per aumentare la sua capacità da 200 a 234 posti auto. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta di martedì scorso e i lavori, per un importo pari a 137 mila euro.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Notizie correlate

Ampliamento del cimitero, imminente l'aggiudicazione del project financingProcede spedito l’iter tecnico-amministrativo per l’ampliamento del camposanto cittadino.

Uniacque, completato l’ampliamento del depuratore di Bergamo: intervento da quasi 30 milioniCi sono attività che, pur restando in gran parte invisibili, incidono ogni giorno in modo concreto sulla qualità della vita delle persone e sulla...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Le campionesse del volley quest'estate tornano in provincia di Sondrio; Poggiridenti, prosegue il restyling dell’ex latteria: diventerà un museo; Treni storici e gite: al via la stagione primavera-estate 2026; La passerella sulle Cassandre a Sondrio: 95 mila passaggi in un anno.

Sondrio Estate richiama 245mila visitatoriChiamiamolo il potere di Sondrio Estate di Valtellina 100%. Sono stati infatti oltre 245mila i visitatori che hanno raggiunto il cuore del capoluogo nei giovedì di festa proposti da giugno a fine ... ilgiorno.it

Bper: obiettivo e' ops su Sondrio in estate e fusione entro fine 2025Delisting in agosto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mag - L'obiettivo di Bper e' quello di avere entro maggio-giugno le autorizzazioni delle Autorita' di vigilanza (Bce, Banca d'Italia e Ivass) ... ilsole24ore.com

LECCO - Confindustria Lecco Sondrio incontra il Politecnico: “Università, imprese e territorio insieme per crescere” https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/confindustria-lecco-sondrio-incontra-il-politecnico-universita-imprese-e-territorio-insieme-pe facebook

69esimo Rally Coppa Valtellina, in programma a Sondrio il 9 e 10 maggio. Sarà valido come round d'apertura del Campionato Italiano Rally Challenger 2026 #ANSA x.com