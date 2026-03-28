Uniacque completato l’ampliamento del depuratore di Bergamo | intervento da quasi 30 milioni

È stato completato l’ampliamento del depuratore di Bergamo, un intervento da circa 30 milioni di euro realizzato da Uniacque. L’opera, finalizzata a migliorare le capacità di trattamento delle acque reflue, riguarda principalmente il potenziamento degli impianti di depurazione. Questo intervento si inserisce in un progetto più ampio volto a garantire il rispetto delle normative ambientali e a migliorare la qualità della rete idrica nella zona.

Ci sono attività che, pur restando in gran parte invisibili, incidono ogni giorno in modo concreto sulla qualità della vita delle persone e sulla tutela dell’ambiente. La depurazione è una di queste: un’attività essenziale, perché consente di trattare le acque reflue in sicurezza, migliorando la qualità dell’acqua restituita all’ambiente e di accompagnare in modo sostenibile la crescita delle comunità. In questo quadro si inserisce l’ampliamento del depuratore di Bergamo, intervento da 29,8 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appena concluso da Uniacque. Un’opera... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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