Ampliamento del cimitero imminente l' aggiudicazione del project financing

A poco più di sette mesi dall’approvazione del progetto di ampliamento del cimitero cittadino, il Comune ha ricevuto tutti i pareri necessari. Il procedimento tecnico e amministrativo sta procedendo rapidamente, con l’aggiudicazione del project financing ormai prossima. L’intervento prevede l’ampliamento del camposanto, con il riconoscimento della pubblica utilità già avvenuto durante l’iter.

Procede spedito l’iter tecnico-amministrativo per l’ampliamento del camposanto cittadino. A poco più di 7 mesi dal via libera del Consiglio Comunale al progetto di fattibilità tecnico- economica, con contestuale riconoscimento della pubblica utilità, il Comune ha ottenuto tutti i pareri per la realizzazione di nuovi loculi, ossuari e cappelle gentilizie ove tumulare i defunti alifani. Nelle prossime settimane, sarà anche conclusa la procedura di gara d’appalto per l’affidamento dell’opera che sarà realizzata con la modalità della “Finanza di Progetto”, così come fortemente voluto, in coerenza con la programmazione urbanistica e gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, ed in risposta alle esigenze e richieste della cittadinanza, dalla maggioranza de La Svolta per il Futuro guidata dal sindaco Fernando De Felice. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ampliamento del cimitero, imminente l'aggiudicazione del project financing Articoli correlati Leggi anche: Project financing per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo Stadio del Nuoto, project financing per i lavori da 2.6 milioni di euroIl Comune di Lusciano compie un nuovo e decisivo passo verso la realizzazione dello Stadio del Nuoto comunale, attraverso il ricorso alla finanza di... Approfondimenti e contenuti su Ampliamento del cimitero imminente... Discussioni sull' argomento Alife (CE). Cimitero comunale, ampliamento; imminente l'aggiudicazione dei lavori in 'project financing'; Parco del Sole, via ai lavori: nasce un’area polivalente per giovani e famiglie. Alife (CE). Cimitero comunale, ampliamento; imminente l’aggiudicazione dei lavori in ‘project financing’Ottenuti tutti i pareri, prossimo l’avvio dell’opera fortemente voluta dalla maggioranza de La Svolta per il Futuro che sostiene il sindaco Fernando De Feli ... teleradio-news.it Scicli. 502 nuovi loculi nell’ampliamento del cimiteroDopo oltre 15 anni non ci sono più tumulazioni provvisorie a Scicli. Sono in fase di costruzione 502 nuovi loculi nell’ampliamento del cimitero di Scicli ... radiortm.it *NOTA FARNESINA - Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Esteri di Italia, Germania, Francia e Regno Unito sull'ampliamento del ricorso alla pena di morte in Israele* I Ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno adottato una dic x.com 28.03.2026 — Questa mattina il Sindaco Manuel Bentoglio ha partecipato all’inaugurazione dell’ampliamento del depuratore di Bergamo. Un intervento importante, realizzato da Uniacque grazie al co-finanziamento del PNRR. Si ringrazia per l'invito. - facebook.com facebook