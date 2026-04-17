A Sondrio, una donna di 54 anni coinvolta nel settore pubblico e rappresentante di un sindacato si trova in ospedale dopo essere stata aggredita con gravi conseguenze. La professionista sta affrontando una fase di convalescenza, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La sua condizione rimane sotto osservazione, mentre si cercano eventuali dettagli sull’episodio avvenuto nella città.

Una professionista di 54 anni, figura di rilievo nella pubblica amministrazione locale e coordinatrice provinciale di un sindacato autonomo, sta affrontando una delicata convalescenza a Sondrio dopo essere stata vittima di un brutale tentato omicidio. L’aggressione, avvenuta nel pomeriggio di un tiepido venerdì pasquale nella zona del ponte di Gombaro, ha la donna colpita violentemente da un uomo di 37 anni, un richiedente asilo proveniente dal Congo che non aveva precedenti penali, il quale è stato ora arrestato in carcere dopo aver aggredito anche un automobilista intervenuto per prestare soccorso e aver vandalizzato un veicolo. Il trauma fisico e il vuoto della memoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondrio, ferita dal killer: la lotta di una donna per la vita

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