Donna trovata in fin di vita in casa ferita con una pistola sparachiodi dal figlio dopo una lite | il dramma nel Torinese

A Caselle, nel Torinese, una donna di 65 anni è stata trovata gravemente ferita nella propria abitazione, con ferite al capo attribuite a una pistola sparachiodi. Secondo le forze dell’ordine, il suo stato è critico e l’intervento delle autorità è in corso. L’episodio sarebbe collegato a una lite familiare con il figlio, che si trova attualmente sotto interrogatorio.

A Caselle, nel Torinese, una donna di 65 anni è stata trovata gravemente ferita nella propria casa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Venaria, la donna avrebbe riportato diverse ferite al capo, provocate da una pistola sparachiodi. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il figlio ad aggredirla. Il giovane l’avrebbe colpita al culmine di un litigio e avrebbe poi chiamato lui stesso il 112 intorno alle 3 di notte. La corsa in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno iniziato le manovre di rianimazione in casa, proseguendole durante il trasporto fino all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove la donna è arrivata in codice rosso e attualmente lotta tra la vita e la morte a causa del trauma cranico.🔗 Leggi su Open.online

Donna ferita con pistola sparachiodi: è in fin di vita. Il figlio portato in casermaUna donna di 65 anni è stata trovata ferita alla testa nella sua abitazione di Caselle Torinese, in via Torino.

