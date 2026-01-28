Torino muore la donna ferita dal figlio con una sparachiodi | scatta l’accusa di omicidio

A Torino, una donna di 65 anni è morta in ospedale dopo essere stata ferita dal figlio con una pistola sparachiodi. Luciana Cat Berro era rimasta gravemente colpita alla testa e aveva passato giorni in condizioni critiche prima di soccombere. Ora, il figlio di 40 anni, Paolo Ferri, si trova sotto accusa per omicidio. La tragedia ha scosso la città e riaperto il dibattito sulla violenza familiare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Deceduta in ospedale dopo giorni di agonia. È morta Luciana Cat Berro, 65 anni, la donna che era stata colpita alla testa dal figlio 40enne Paolo Ferri con una pistola sparachiodi utilizzata per l’abbattimento degli animali. L’aggressione era avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, nella cascina di strada Torino a Caselle Torinese, dove madre e figlio vivevano. La donna è deceduta martedì 27 gennaio all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove era ricoverata in condizioni disperate: le lesioni craniche e cerebrali provocate dal colpo si sono rivelate irreversibili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Torino, muore la donna ferita dal figlio con una sparachiodi: scatta l’accusa di omicidio Approfondimenti su Torino omicidio È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel Torinese La donna di 65 anni, rimasta gravemente ferita dal figlio con una pistola sparachiodi, è deceduta questa mattina all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Donna trovata in fin di vita in casa, ferita con una pistola sparachiodi dal figlio dopo una lite: il dramma nel Torinese A Caselle, nel Torinese, una donna di 65 anni è stata trovata gravemente ferita nella propria abitazione, con ferite al capo attribuite a una pistola sparachiodi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Torino omicidio Argomenti discussi: Incidente nell’Alessandrino, muore una donna di 79 anni; Non ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la donna a cui il figlio Luca Ferri ha sparato in testa: è morta in ospedale; Trovato a terra incosciente, 23enne muore in ospedale. Caccia al pirata della strada a San Salvario; Giovane muore in ospedale a Torino dopo essere stato trovato incosciente in strada: si indaga sull'accaduto. Torino, aggredita dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi: Luciana Cat Berro muore a 65 anniLa donna era stata ferita all'interno della cascina in cui viveva con il figlio Paolo Ferri, a Caselle Torinese: era ricoverata al San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime a causa di lesi ... torino.corriere.it E’ morta Luciana Cat Berro, la donna a cui il figlio ha sparato con una pistola sparachiodi a CaselleE’ morta Luciana Cat Berro, la donna a cui il figlio ha sparato con una pistola sparachiodi a Caselle ... quotidianopiemontese.it Torino, 19enne cade in bici e muore: denunciati due giovani per furto e omissione di soccorso - facebook.com facebook A Torino Davide Borgione, 19 anni, muore tornando a casa in bici all’alba. Cade, resta a terra. Un’auto passa e non si ferma. Poi l’orrore: qualcuno lo deruba mentre è agonizzante. Non è solo cronaca: è una ferita alla nostra umanità. Riposa in pace, Davide. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.