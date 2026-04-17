Sondaggio Tg3 centrodestra avanti di un soffio

Un nuovo sondaggio condotto da Emg per il Tg3 di Linea Notte mostra un pareggio tra centrodestra e centrosinistra nelle intenzioni di voto, con un margine di vantaggio minimo per il centrodestra. I risultati sono aggiornati al 17 aprile e riflettono una situazione di equilibrio tra le due coalizioni, in vista di eventuali elezioni. I dati sono stati presentati durante la trasmissione condotta da Pierluca Terzulli.

(Adnkronos) – Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra oggi secondo il sondaggio Emg, per Linea notte del Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi 17 aprile. Il centrodestra si attesta al 45%, in calo dello 0,2%, e ha un vantaggio minimo sul centrosinistra, stabile al 44,9%. L'affluenza stimata, secondo le rilevazioni, è al 62%. Per quel che rigurda i singoli partiti, nell'area di governo Fratelli d'Italia è al 27,2%, Forza Italia all'8,2%, la Lega all'8%, Noi moderati all'1,6%. Nell'opposizione, il Pd è al 22,1%, M5S al 12,5%, Avs al 5,9%, Italia viva al 2,6%, +Europa all'1,8%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Il sondaggio del #Tg3 per capire qual è il sentimento degli italiani nei confronti della politica e le intenzioni di voto. La rilevazione di Emg che effettuiamo ogni due settimane e che, anticipata nell'edizione del tg delle 19, sarà pubblicata integralmente stasera a - facebook.com facebook